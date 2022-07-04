Alkollü müşteri çileden çıkardı!

Manisa'da, taksici sürücüsü Ali Hallaç (47), tartıştığı alkollü müşterisi Alparslan Türkeş D. (34) tarafından ısırılarak, darbedildi. Daha sonra taksinin direksiyonuna geçen Alparslan Türkeş D., araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, İstanbul-İzmir karayolu Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ali Hallaç, 45 T 0164 plakalı aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir'e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi Alparslan Türkeş D., arasında tartışma çıktı.
Fotoğraf: DHA
ISIRDI, DARP ETTİ
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını yolun sağına çeken Ali Hallaç'a, müşterisi Alparslan Türkeş D. saldırmaya başladı. Alparslan Türkeş D., Hallaç'ı başı, boynu ve kollarından ısırdı.
Ardından saçlarından sürükleyerek taksiden indirdi. Yere düşen Hallaç'a tekme ve yumruk atmayı sürdüren öfkeli saldırganı çevredekiler güçlükle engelledi. Vatandaşların elinden kurtulan Alparslan Türkeş D., bu kez taksiye binerek çalıştırdığı araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
SERBEST BIRAKILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Alparslan Türkeş D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Alparslan Türkeş D., ifadesinde, taksimetrenin fazla yazması nedeniyle Hallaç'ı darbedip, ısırdığını söyledi.
Alparslan Türkeş D., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici Hallaç ise boynu, kolları ve kafasında ısırılma sonucunda oluşan yaralar sebebiyle tedaviye alındı. Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
"MAALESEF BANA BUNU YAPAN ADAM SERBEST KALDI, BENİM ÇOK ZORUMA GİDİYOR"
Yaşadıklarını anlatan Ali Hallaç, "Saçlarımı yakaladı vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. Başımdan kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyordu ki kafa derim yüzüldü sandım, öleceğimi sandım. Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Başıma 3 dikiş atıldı. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu? Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu. Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım" diye konuştu.
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