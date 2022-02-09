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Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Açıklama geldi

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı konuşulan Alişan ile Buse Varol'un boşanmak için mahkemeye dilekçe verdiği iddia edildi. Alişan, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu

09.02.2022 - 09:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz’in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol’un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edildi.

  • "BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"

    Alişan'dan konuyla ilgili suskunluğunuz bozdu. Ünlü şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." dedi.

  • AYRI AYRI KUTLAMA

    Ünlü çift, kızları Eliz'in 1. yaşı için doğum günü partisi düzenlenmişti. Varol, Beşiktaş'taki bir otelde, Alişan ise aile arasında kızının doğum gününü kutladı. Varol'un düzenlediği etkinlikte Alişan yoktu.

  • "DAVET EDİLMEDİM"

    Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulundu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "eve davet edilmedim" demişti.

  • KARDEŞİNİN VEFATIYLA YIKILDI

    Alişan, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk'un ölümüyle sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, işten kalan zamanlarını da yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başladı.

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