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        Haberler Magazin Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'de - Magazin haberleri

        Alişan, eşiyle Umre'de

        Geçtiğimiz hafta eşiyle Umre'ye gideceklerini açıklayan şarkıcı Alişan ile Buse Varol, kutsal topraklardan fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:53
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        "Allah'ım sana şükürler olsun"
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        Alişan ve Buse Varol, Mekke'ye gitti. Alişan, Umre'den fotoğraflarını paylaştı.

        Duygularını dile getiren şarkıcı, şunları söyledi: Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah’ım... Allah, isteyen herkese nasip etsin inşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekânlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun...

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        #alişan

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