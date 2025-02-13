Alişan ve Buse Varol, Mekke'ye gitti. Alişan, Umre'den fotoğraflarını paylaştı.

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Duygularını dile getiren şarkıcı, şunları söyledi: Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah’ım... Allah, isteyen herkese nasip etsin inşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekânlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun...