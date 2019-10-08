Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için tüm askeri hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinin ardından önce Beyaz Saray’dan ‘operasyona dahil olmayacağız’ açıklaması geldi.

Buna bağlı olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD birlikleri, Türkiye'nin düzenleyeceğini açıkladığı askeri operasyon öncesi bölgeden çekilmeye başladı. Bu açıklamanın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını yinelerken ABD Başkanı Trump ise Twitter’da çelişkili 2 farklı tonda tweetler paylaştı.

Trump önce bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirterek “Sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi" dedi.

Ardından Türkiye saati ile 18:40’de paylaştığı tweetlerde ise Trump adeta tehditler savurarak "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" şeklindeki ifadelere yer verdi.

Trump'ın açıklamalarına ünlü isimlerden tepki gelirken Alişan da sessiz kalmadı.

Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milleti ordusunun yanında... Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı Tıııırrummmppp... Ekonomi diye bir şey yoktu daha:) Bizi dolarınla korkutamazsın! Devletimizin sonuna kadar yanındayız... Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun..."