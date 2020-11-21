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Alinur Aktaş kimdir? Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kaç yaşında?

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümü Bursa'da gerçekleştirilmesi üzerine Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konuk oldu. İzleyiciler Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş hangi partiden? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

21.11.2020 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Alinur Aktaş kimdir? Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki dış çekimi Bursa'da yapıldı. Bu akşam yayınlanacak olan yarışmaya Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Peki Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte Alinur Aktaş biyografisi...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.

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