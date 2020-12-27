MasterChef Türkiye'de çeyrek final öncesi son eleme oyunu oynanacak. Yarışmacılar 3. finalist olabilmek için alinazik yapmaya çalışacaklar. Peki, alinazik nasıl yapılır? Ali nazik malzemeleri nelerdir? İşte alinazik tarifi...

ALİNAZİK MALZEMELERİ

5 adet patlıcan

500 g az yağlı kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

300 gram yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

ALİNAZİK YAPILIŞI

1- Patlıcanlar yaklaşık 25-30 dakika kadar közlenir.

2 - Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı konulur. Soğan ve doğranmış yeşilbiberler bu yağda kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı eklenir ve suyunu çekene kadar kavrulur.

3 - 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kekik ve pul biberde kıymaya eklenir, karıştırılıp karışım ocaktan alınış.

4 - Ayrı bir kapta süzme yoğurt tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırılır. Közlenmiş patlıcan ve biber ince ince doğranıp, yoğurtla karıştırılır.

5 - Tabağa önce patlıcan ve yoğurt karışımını, sonra kıymalı harç eklenir. İsteğe göre maydanoz ile süslenerek servis edilir.

Afiyet olsun...