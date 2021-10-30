Alina Boz ile Alp Navruz yeniden buluştu

Alina Boz ve Alp Navruz, final yapan 'Elimi Bırakma' dizisinden sonra yeniden buluştu. İkili, bu kez de DeFacto'nun reklam kampanyası için bir araya geldi.

DeFacto, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığına yönelik farkındalık yaratan “Doğa Kalp Ben” kampanyası kapsamındaki yeni koleksiyonunu Boz ve Navruz ile modaseverlerin beğenisine sundu. Doğa tutkusunu yeni koleksiyonuna yansıtan DeFacto, bu kez “Triko Kalp Ben” diyerek sonbahar ve kış gardıroplarının parçalarını mevsimle özdeşleşen tonlarda tasarladı. Alina Boz ile Alp Navruz da yeni tasarımları görücüye çıkardı.