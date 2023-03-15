Alice Cooper'dan deprem mesajı

HABERTURK.COM

Ünlü aktör Johnny Depp ve efsane gitarist Joe Perry ile kurdukları Hollywood Vampires grubunun vokalisti Alice Cooper, 10 Haziran akşamı İstanbul Life Park’ta verecekleri konser öncesi, yayınladığı videoda kalplerinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu ve İstanbul’a gelecekleri günü iple çektiklerini belirtti.

10 HAZİRAN AKŞAMI İLK KEZ SAHNE ALACAKLAR School’s Out ve Poison gibi hitleri ile milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden sanatçı; ünlü aktör Johnny Depp ve Aerosmith grubunun kurucularından, Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi listesinde yer alan Joe Perry ve ile ilk büyük dünya turneleri Hollywood Vampires Live Tour kapsamında İstanbul’a geliyor.

JOHNNY DEPP DOĞUM GÜNÜNÜ 12 BİN KİŞİYLE KUTLAYACAK 9 Haziran doğumlu Johnny Depp’e unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan organizatör ve ekibi; konser esnasında kendisine büyük bir sürpriz yapmayı planlıyor. Yaklaşık 12 bin kişinin katılacağı dev partinin detayları merak konusu oldu.

HOLLYWOOD VAMPIRES HAKKINDA... 70li yılların Rock&Roll ruhundan beslenen Hollywood Vampires Alice Cooper, Johnny Depp ve Joe Perry tarafından 2012 yılında kuruldu. Grubun ilk albümü Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına girdi. 2019 yılında çıkardıkları Rise albümüyle ilk büyük dünya turnesini gerçekleştiren Hollywood Vampires’ın stüdyo albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isim konuk sanatçı olarak yer aldı. Ünlü grup ilk büyük dünya turneleri Hollywood Vampires Live Tour kapsamında, birçok ülkede milyonlarca müzikseverle buluşmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO