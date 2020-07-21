Halk dilinde ekşi muşmula olarak da bilinir. Bilimsel isimleri; Crataegus monogyna, Crataegus azarolus, Fleur d’aubepine’dır. İngilizce’de Hawthorn olarak bilinir. Bazı bölgelerde Aluç, Ekşi muşmula, Barut ağacı, Yemişen, alınç olarak da bilinir. Hafif ekşi tada sahip bir meyvedir. Oldukça güçlü antioksidan etkilere sahiptir. Türkiye’de de yetiştirilmekte olan alıç meyvesi, genellikle dere kenarlarında, kayalık bölgelerde yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinin dağlık alanlarında da vardır. Yabani bir sonbahar meyvesidir. 10 metreye kadar yükselebilen dikenli dallara sahip bir ağaçtır. Ekşiden, elma tadına kadar çok çeşitli tatlara sahip bir meyvedir. Yuvarlak bir görünümlü, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, pembe tonlara sahip değişik türde meyveleri rengine göre değişik tatlar içermektedir. Anadolu coğrafyasında pek çok türü mevcuttur. Sonbaharın başlangıcında olgunlaşmaya başlar ve kışa kadar ağaçlardan toplanabilir. Uzmanlar Alıç'ın; astım, bronşit, kalp ve damar sistemi fonksiyonlarını normale döndürüp, şeker, kolesterol, tansiyon rahatsızlıklarına da iyi geldiğini belirtiyorlar.
Botanik bilgi vermek gerekirse; 10 metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1veya 3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Hafif ekşimsi lezzetli meyveleri yenilmektedir. Bitkiye çok güçlü antioksidant özellikler veren flavonoid (flavonlar) bileşikleri yönünden oldukça zengindir. Meyveleri olgunlaştığın zaman kırmızı ve sarımsı bir renk alan, yuvarlak görünümlü alıç, süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Alıç, Türkiye’de, derelere bakan yamaçlarda, kayalık, taşlık yerlerdeki çalılıklar içinde, ormanlarda ya da dağlık çevrelerde yetişiyor.
Alıç Meyvesinin Faydaları Nelerdir?
Kalbin en iyi ilacıdır. Alıç; özellikle kalp destekleyici, kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalleştirmek için kullanılmaktadır. Kalpte oksijen ve kan akışının artmasına yardımcı olur ve kan damarlarının çeperlerini güçlendirir. Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları ardından kalp kasları zayıflaması, kalp krizi sonrası yüksek kan basıncı, damar sertliğinde faydalıdır. C vitamini yönünden de çok zengin bir meyvedir. Hafızayı kuvvetlendirir. Almanya'da bazı tıp doktorlarınca reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazılır. İlk kullanımdan itibaren etkilerini gösterse de 6 ile 8 hafta sonunda alıç meyvesinin faydaları daha net görülmektedir.
Alıç meyvesinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
Alıç Meyvesi Nasıl Tüketilmeli?
Alıç meyvesinin kurusunu her zaman aktarlardan satın alabilirsiniz. Fakat taze olarak tüketmek istiyorsanız; semt pazarlarından ya da marketlerden Eylül – Ekim - Kasım aylarından ulaşabilirsiniz.
Kullanım şekli: 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak-çiçek ve meyve karışımını kaynamış bir bardak suyla haşlayın. 10 dakika bekletildikten sonra süzün ve balla tatlandırıldıktan (şeker hastaları tatlandırma yapmamalı) sonra etkisi daha da artar. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş çayınızı aç karnınıza ya da öğün aralarında sıcak için.
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