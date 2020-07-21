Halk dilinde ekşi muşmula olarak da bilinir. Bilimsel isimleri; Crataegus monogyna, Crataegus azarolus, Fleur d’aubepine’dır. İngilizce’de Hawthorn olarak bilinir. Bazı bölgelerde Aluç, Ekşi muşmula, Barut ağacı, Yemişen, alınç olarak da bilinir. Hafif ekşi tada sahip bir meyvedir. Oldukça güçlü antioksidan etkilere sahiptir. Türkiye’de de yetiştirilmekte olan alıç meyvesi, genellikle dere kenarlarında, kayalık bölgelerde yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinin dağlık alanlarında da vardır. Yabani bir sonbahar meyvesidir. 10 metreye kadar yükselebilen dikenli dallara sahip bir ağaçtır. Ekşiden, elma tadına kadar çok çeşitli tatlara sahip bir meyvedir. Yuvarlak bir görünümlü, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, pembe tonlara sahip değişik türde meyveleri rengine göre değişik tatlar içermektedir. Anadolu coğrafyasında pek çok türü mevcuttur. Sonbaharın başlangıcında olgunlaşmaya başlar ve kışa kadar ağaçlardan toplanabilir. Uzmanlar Alıç'ın; astım, bronşit, kalp ve damar sistemi fonksiyonlarını normale döndürüp, şeker, kolesterol, tansiyon rahatsızlıklarına da iyi geldiğini belirtiyorlar.

Botanik bilgi vermek gerekirse; 10 metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1veya 3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Hafif ekşimsi lezzetli meyveleri yenilmektedir. Bitkiye çok güçlü antioksidant özellikler veren flavonoid (flavonlar) bileşikleri yönünden oldukça zengindir. Meyveleri olgunlaştığın zaman kırmızı ve sarımsı bir renk alan, yuvarlak görünümlü alıç, süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Alıç, Türkiye’de, derelere bakan yamaçlarda, kayalık, taşlık yerlerdeki çalılıklar içinde, ormanlarda ya da dağlık çevrelerde yetişiyor.

Alıç Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Kalbin en iyi ilacıdır. Alıç; özellikle kalp destekleyici, kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalleştirmek için kullanılmaktadır. Kalpte oksijen ve kan akışının artmasına yardımcı olur ve kan damarlarının çeperlerini güçlendirir. Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları ardından kalp kasları zayıflaması, kalp krizi sonrası yüksek kan basıncı, damar sertliğinde faydalıdır. C vitamini yönünden de çok zengin bir meyvedir. Hafızayı kuvvetlendirir. Almanya'da bazı tıp doktorlarınca reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazılır. İlk kullanımdan itibaren etkilerini gösterse de 6 ile 8 hafta sonunda alıç meyvesinin faydaları daha net görülmektedir.

Alıç meyvesinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

Ritim bozukluğu, kalp hastalığının iyileşme sürecini hızlandırır, alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Sinirsel kalp çarpıntıları, geceleri kalp ritminin hızlanmasında birebir bitkisel çözümdür.

Kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon sonrasında kalp kaslarında oluşan hasarı giderir.

Kalp krizi ve yüksek tansiyon sonrasında oluşan damar sertliklerini düzeltir.

Ödem atmak, biriken sıvıların dışarı atılmasında yardımcıdır.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Antidepresan olarak ta kullanılabilen bu meyve, sinirsel sorunların azalmasında yardımcıdır.

Tenyalara karşı oldukça etkilidir.

Alıç meyvesi, ishal sorununu da giderir ancak fazla kullanımlarda kabız yapabilmektedir.

Damar tıkanıklığını giderir, damarların açılmasını, rahatlamasını sağlar.

Kalp krizi geçirmiş olan kişilerin mutlaka tüketmesi gereken meyvedir. Kalbi kuvvetlendirir, ritmini korur.

Mide düzenini sağlar, kusmayı giderir.

Koroner ve toplardamarların görevlerini destekler, yardımcıdır.

Migrene, bağ ağrısına ve göğüs ağrısına karşı etkilidir.

Stresi Azaltır: Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda; alıç meyvesinin çekirdeklerinin sakinleştirici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda alıç, kişilerde oluşan endişeyi, kaygı halini, vücuttaki ağrıyı hafifletmeye de yardımcıdır.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda; alıç meyvesinin çekirdeklerinin sakinleştirici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda alıç, kişilerde oluşan endişeyi, kaygı halini, vücuttaki ağrıyı hafifletmeye de yardımcıdır. Tansiyonu Düşürücüdür: Yapılan başka bir bilimsel araştırmalardaysa; alıç meyvesinin yüksek tansiyonu düşürücü etkisi ve aynı zamanda şeker hastaları için tansiyonu dengeleyici etkisi olduğu görülmüştür.

Yapılan başka bir bilimsel araştırmalardaysa; alıç meyvesinin yüksek tansiyonu düşürücü etkisi ve aynı zamanda şeker hastaları için tansiyonu dengeleyici etkisi olduğu görülmüştür. Yağ Yaktırıcıdır: Alıç meyvesi; metabolizmayı hızlandırdığından dolayı yağ yakıcıdır.

Alıç meyvesi; metabolizmayı hızlandırdığından dolayı yağ yakıcıdır. Hastalıklardan Korur: Mevsiminde düzenli olarak bir avuç kadar tüketildiğinde neredeyse tüm hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Alıç; müthiş bir antioksidan kaynağı olduğunu vurgulayan uzmanlar, bağışıklığı güçlendirdiği için hastalıklardan kısa süre içerisinde kurtarıcı etkisi olduğunu belirtiyorlar.

Mevsiminde düzenli olarak bir avuç kadar tüketildiğinde neredeyse tüm hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Alıç; müthiş bir antioksidan kaynağı olduğunu vurgulayan uzmanlar, bağışıklığı güçlendirdiği için hastalıklardan kısa süre içerisinde kurtarıcı etkisi olduğunu belirtiyorlar. İshali İyileştirir: Alıç küçük bir meyve olmasına rağmen; posa açısından zengindir. Ayrıca potasyum kaynağı olan bu meyvenin ishali hızlı bir şekilde iyileştirici etkisi vardır.

Alıç küçük bir meyve olmasına rağmen; posa açısından zengindir. Ayrıca potasyum kaynağı olan bu meyvenin ishali hızlı bir şekilde iyileştirici etkisi vardır. Hazımsızlık Ve Mide Ağrılarına İyi Geliyor: Yukarıda belirttiğimiz, bu meyvenin buruk bir tada sahip olmasına sebep olan taneler aynı zamanda da midenin düzenli çalışmasını destekliyor, hazımsızlık, mide ağrıları gibi sorunlara iyi geliyor.

Alıç Meyvesi Nasıl Tüketilmeli?

Alıç meyvesinin kurusunu her zaman aktarlardan satın alabilirsiniz. Fakat taze olarak tüketmek istiyorsanız; semt pazarlarından ya da marketlerden Eylül – Ekim - Kasım aylarından ulaşabilirsiniz.

Kullanım şekli: 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak-çiçek ve meyve karışımını kaynamış bir bardak suyla haşlayın. 10 dakika bekletildikten sonra süzün ve balla tatlandırıldıktan (şeker hastaları tatlandırma yapmamalı) sonra etkisi daha da artar. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş çayınızı aç karnınıza ya da öğün aralarında sıcak için.