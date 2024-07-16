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        Haberler Spor Transfer Aliağa Petkimspor, Jaime Echenique’yi kadrosuna kattı - Transfer Haberleri

        Aliağa Petkimspor, Jaime Echenique’yi kadrosuna kattı

        Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Kolombiyalı pivot Jaime Echenique'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:58
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        Jaime Echenique, Aliağa Petkimspor'da
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras formasını giyen Jaime Echenique’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras formasıyla 12.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalaması tutturan pivot Jaime Echenique #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Aliağa Petkimpsor, dış transferde daha önce Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav, DeWayne Russell, Wesley Van Beck ve Breein Tyree’yi de kadrosuna katmıştı.

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