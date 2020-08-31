Ali Yörenç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Berrak Tüzünataç ile yeni bir ilişkiye başlayan Ali Yörenç hakkında detaylar haberimizde...

ALİ YÖRENÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.

Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.