Ali Sürmeli: Oyunculuk yapmamaya çalışıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ali Sürmeli, Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği Tasavvuf Müziği konserine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sürmeli, davet edildiğinde büyük heyecan duyduğunu belirterek; "Assos'tan kalktım geldim, çok şükür yetiştim" dedi.

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"MÜMKÜNSE BİR ŞEY YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uzun süredir ekrandan uzak olan Ali Sürmeli, gazetecilerin, "Sizleri uzun zamandır göremiyoruz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna; "Mümkünse bir şey yapmıyorum. Emekli oldum, mümkün olduğunca oyunculuk yapmamaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

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ALPEREN DUYMAZ'A ÖVGÜ

Günümüz genç oyuncularının performanslarını değerlendiren Ali Sürmeli; "Bizim mesleği yaptıkları için onlara sevgi duyuyorum ama Alperen diye bir genç var ki müthiş bir oyuncu... Ben, hep sevdiğim insanlarla çalıştım" diyerek Alperen Duymaz'ı övdü.

Alperen Duymaz

"TİYATRO, TELEVİZYON İÇİN ŞART DEĞİL"

Ali Sürmeli, her oyuncunun tiyatro sahnesinden geçmesi gerekip - gerekmediği yönündeki soruya; "Mümkünse geçmeli ama televizyon için şart olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Dizi setlerindeki uzun çalışma saatlerine tepki gösteren Ali Sürmeli; "İnsanı zorlayan çalışma programları oluyor. Bazen 'Ya Rabbim kurtar' diyorsun. Biz 140 dakika çekiyoruz, patron onu üçe bölüp yurt dışına satıyor ve biz bunu sonradan duyuyoruz” diyerek sektörün mevcut durumunu eleştirdi.

Ayrıca Türk dizilerinin global anlamda kazandığı başarıyı değerlendiren Ali Sürmeli; "Daha önce Brezilya dizileriyle televizyonda tanışmıştık. Galiba Brezilyalılar bize ürün verdi, şimdi de aynı formatta işler yapılınca dünyaya satılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ŞARTLARININ İNSANİ KOŞULLARA DÖNMESİ LAZIM"

Nejat İşler’in artık televizyon dizisi yapmayacağı yönündeki haberler üzerine konuşan Ali Sürmeli; “Nejat öyle cümleler kuruyor ki... Geçen bir yerde atasözünün altına ‘Nejat İşler’ diye yazmışlar. Çok severim onu, çok başarılı bir oyuncudur ama çalışma şartlarının bir an önce insani koşullara dönmesi lâzım” dedi.

"HAYATIMIN FİLM YAPILMASINI İSTEMEM"

Ali Sürmeli, gazetecilerinin hayatının beyazperdeye yansıtılmasını isteyip istemediği sorulması üzerine "İstemem, gerek yok" diyerek böyle bir projeye sıcak bakmadığını söyledi.