Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin baş başa alışverişi - Magazin haberleri

Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, geçtiğimiz gün eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, dünyaya gelecek çocuğu için alışverişe çıktı.

Eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte uzun süre bebek mağazalarını dolaşan ikili, dünyaya gelecek çocukları için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.