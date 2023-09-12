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        Haberler Gündem Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu! Ali Sabancı son sağlık durumu nasıl?

        Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

        Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:26
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        Ali Sabancı taburcu oldu
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        Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

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