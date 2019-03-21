Ali Koç, 440 küsur milyon Euro diye açıklanan borca inanmıyordu. Borcun 520-550 milyon Euro civarında olduğunu tahmin ediyordu. Ancak kendisinin de açıkladığı gibi 621 milyon Euro'luk bir hesap ortaya döküldü.

Sonra, zaten başından beri aklında olan, bu satırların yazarının da daha evvel söylediği gibi 150 milyon doları vermeye başladı. Önce 50 milyon dolar sermaye artırımı için nakit koydu. Sonra 50 milyon dolarlık kredi imkanı sağladı. Yaklaşık 30 milyon dolarlık da sponsorluk geliri sağladığı konuşuluyor.

Başkan Koç'un aklında oluşan " Fenerbahçe finans projesi" içinse futbol takımının berbat durumunun düzelmesini bekledi. O düzelme bir türlü olamadığı için 'Fener Ol' projesi nisanda başlayacak.

Başkan Koç bu kampanyaya da 50 milyon lira verecek. Muhalefet, (Evet, F.Bahçe'de bir muhalefet oluştu) "Seçimde 'ne veriyorsanız 1 fazlası' demişti. Aziz Yıldırım 150 milyon Euro demişti. Ali Koç da 151 milyon Euro verip sözünü tutmalı" demeye başladı.

Elbette daha görünmeyen bir sürü ödeme yapan, şirket kaynaklarından kullanılanların ücretini almayan Koç, zaten görünenden daha fazla para verdi kulübe. Görev süreci boyunca da 151 milyon Euro'yu ama nakit ama faizsiz kredi ama sponsorluk yoluyla verecektir. Ali Koç'tan bu anlamda kimsenin şüphesi yok. Başkan kendi verdiği 50 milyon doların en az 3'te 2'sinin de Comolli'nin çöp transferlerine gittiğini herhalde hesap ediyordur. Gelelim kampanyaya.

Bu kampanya bir fon oluşturmak ve FFP'ye de kaynak yaratmak açısından da önemli elbette ama bence bu kampanyanın bir amacı da "Hadi bakalım, görelim Fenerliliğinizi" mesajını da içeriyor olması.

Ali Koç'a destek verenler kadar, muhalif olanların da Fenerbahçe için ne ellerini ne kadar cebe atacaklarını ölçecek bir kampanya da olacak aynı zamanda.

İsim vermek istemiyorum ama Fenerbahçe taraftarları "Hadi bakalım filanca bey, hadi bakalım falanca başkan görelim Fenerliliğinizi" diyecektir.

Kongre üyeleri ve taraftarlar için bir anlamda "Fener için ne yaptın imajı" da oluşturacak bu kampanya.



Yalnız Ali Koç'a bir önerim olacak. Bence yönetim kurulunun da ne kadar vereceğini görsün ve gerçekten zayıf olan kurulunu değiştirme konusunda da bir motor kuvvet olarak da tahlil etsin kampanyasını.. Nisan ayındaki kampanya madden Fenerbahçe'yi manen de Ali Koç Başkan'ı kuvvetlendirecektir.