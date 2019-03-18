18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. yıl balosunda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçemiz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.
PROJENİN ADI: FENER OL
Habertürk Spor, Fenerbahçe'nin tarihi projesini 11 Şubat'ta okuyucularına duyurmuş ve detaylarını yazmıştı. Başkan Ali Koç'un dile getirdiği projenin adının "Fener ol" olması bekleniyor.
Peki Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımladığı mali seferberlik kapsamında kulübü zor durumdan kurtaracak projenin detayları neler? İşte Habertürk Spor'un 11 Şubat'ta duyurduğu üzere tarihi proje...
FON OLUŞTURULACAK
Daha önceki yıllarda Galatasaray'ın yaptığı gibi bir yardım kampanyası veya Beşiktaş'ın 'Feda' kampanyası gibi bir proje akıllara gelse de özellikle başkan Ali Koç bu konuda oldukça hassas... Kesinlikle "yardım" ve "bağış" üzerinden bir kampanya yapmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertlilier bir fon oluşturarak düzlükten çıkmayı planlıyor.
ÖZEL SERMAYE FONU KURULACAK
Fenerbahçe yönetimi, 'Özel Sermaye Fonu' (Private Equity) kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor. Bu fon tipinde ana ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların (taraftar) fona katılımı ile fonun sermayesi artırılabiliyor. Bu fonlardaki yatırım süresi 5-7 yıl arasında olurken yatırımcılar vade sonunda dilerse anapara ve kazançlarını kurulacak yeni fona aktarabilecekler. Fonlar, büyük veya küçük ortak olarak yatırım yapabilir. Fonun büyüklüğü ve yatırım tutarları değişken olabilirken fon oluştuktan sonra fonun belirlediği strateji ve kriterler doğrultusunda yatırım yapılmakta. Örneğin bu fon, Fenerbahçe hisselerine yatırım yapabileceği gibi farklı alanlarda getirisi yüksek mecralara da ilgi duyabilir.
"KURTULUŞ SAVAŞI" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR
Kulübün sürekli ve acil nakit ihtiyacına ihtiyacı olduğu için ve bu nakit akışıyla anca kulübün kurtuluşunun mümkün olacağı için bir fon oluşturularak bu şekilde Sarı-Lacivertli kulübün darboğazdan çıkarılması hedefleniyor. Bu konuyla ilgili siyasilerden ilgili kurumlara pek çok görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı olarak niteledikleri bu dönemin en önemli projesi olarak bu fonu görüyorlar.
FONA KATILMAK İSTEYENLER ÜÇE AYRILACAK
Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyen bütün herkes 3 genel gruplandırmaya ayrılacak. Bu gruplandırmalar fona katılım bedellerine göre olacak. Bu bedeller ise 20 TL-100 bin TL, 100 bin TL-1 milyon TL ve 1 milyon TL ve üstü olarak belirlendi. 20 TL ile 100 bin TL'lik fona katılacak olanlar düzenli katılım sağlayabilecek. Diğer iki grup ise sadece 1 kerelik katılımda bulunacak.
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