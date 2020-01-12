Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci yarı hazırlıklarının sürdürüldüğü Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek çarpıcı açıklamalar yaptı. Gündemde yer alan birçok konuya dair sert konuşan Ali Koç, basın toplantısının ardından ise Habertürk'e özel açıklama yaptı ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'le arasında olan iş ilişkisine açıklık getirdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre MHK Başkanı Zekeriya Alp'le olan iş ilişkisinin toplantıda sorulmasının unutulduğu hatırlatılan Ali Koç, bu konuyu detaylıca yanıtladı. ”Keşke bu soruyu toplantıda sorsaydın” diyerek sözlerine başlayan Ali Koç, ironi yaparak "Evet biz bunu 30 yıl öncesinden planladık. Benim bu dönemde başkan seçileceğimi, hakem camiasında bir boşluk olmasını, bundan dolayı MHK başkanı olarak yeniden Zekeriya Alp’in seçileceğini her şeyi 30 yıl öncesinden ayarladık" ifadelerini kullandı.

Gündemde böyle bir konunun yer almasının saçma olduğuna vurgu yapan Başkan Koç, "Bunlar komik şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? İş ilişkileri konuşulacaksa Abdurrahim Albayrak'ın ulaşım şirketinin iş ağı konuşulsun" ifadelerini kullandı.