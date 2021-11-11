Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor. Koç'un açıklamaları şöyle:

Kısa tutacağız sanırım. Son günleri değerlendirmekte fayda var.

Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı. Sezona da güzel başladık. Samandıra'da olmazsa olmaz olan en iyi iklimi tesis etmeye çalıştık. Aile ortamı yaratıldı. Birbiri için savaşan, şampiyonluğun kıymetini bilecek, özel hayatını bu doğrultularda yaşayacak bir takım kurmaya çalıştık. Bütün kısıtlamalara rağmen bana göre elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Bize göre bugün kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kadrosu en iyisi. Samandıra'yla ilgili yaptırımlarımız oldu. İyi bir hava yakaladık. Kötü günlerde test edilir. Ne kadar çabuk ayağa kalkacaksın... 7. haftaya lider girdik. Takım da övülüyor, hoca da övülüyor. Sonraki 4 hafta kaybettiğimiz puanlar, zaten kırılgan olan camiamızda doğal olarak endişe yarattı. Bir nebze ümitsizlik oluştu. Biz Samandıra'da daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu hale geldiysek sonraki 4 haftada daha iyi duruma gelebiliriz. 78 puan var. 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Hakem hatalarını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Anlamsız bir paniğe girildi. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bütün şampiyonluklarımız zor şartlar altında, taraftarın desteğiyle yaşanmıştır. Çok büyük değişiklik gerektiren bir durum yok.

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