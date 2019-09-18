18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün sponsorluk anlaşması sırasında açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmasının başka firmalara da örnek olmasını istediğini söyleyen Ali Koç, “Önümüzdeki yıllarda da ‘İyi ki bu sponsorluğu yapmışız’ dersiniz ve başka sponsorlara örnek olursunuz. Sponsorluk öyle bir noktaya geldi ki, ya 3 büyük kulübü desteklemek istiyorlar ya da hiçbirini desteklemek istemiyorlar. Hep beraber bindiğimiz dalı kestik. İnşallah iş ortağı olduğumuz günleri hatırlayıp pastayı büyütürüz” diye konuştu.
Kadın voleybolunda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Finali’ni evde izlediğini söyleyen Ali Koç, “Son sette durum 9-6 olduğunda evde oğlumla izliyordum ve ‘Bitti bu iş’ dedim. Sonra oğlum, hocaya saydırmaya başladı. Hocamız aslında yapması gerekeni yaptı, enerjimizi kesti, evde neler hissettiğimizi de daha fazla anlatmayayım. Takımın hocasına helal olsun demek istiyorum.
Sırbistan Milli Takımı belki de dünyanın en iyisi. Bu takıma karşı takımımız elinden geleni yaptı. Burada öncelikle federasyonu, böyle bir organizasyonu Türkiye’ye getirdikleri için, sadece kız çocuklarına değil tüm Türkiye’ye örnek oldukları için, elinden gelenin en iyisini yaptıkları için tebrik ediyoruz. Ankara taraftarını da tebrik ediyorum. Gurur duydum. Bununla beraber futbol takımımızın da maçlarıyla coşmuştuk, basketbolda da Amerika maçıyla heyecanlanmıştık. Bunların arasında en başarılısı voleybol takımımız oldu, inşallah futbolda da milli takımımız 2020’ye gidecek. Avrupa Şampiyonu hocanın bizim hocamız olması da bir gurur. Fenerbahçe için bu yıl rüya sezon yaşayabiliriz. İnsanların vaktini ve nakdini ayıracak o kadar çok şey var ki, insanları buraya getirmek için daha fazla etkinlik yapmamız lazım. Futbolda insanları spordan soğutan o kadar çok şey yaşandı ki, bunları tamir etmek zaman alacak” açıklamasını yaptı.
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