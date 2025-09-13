Ali Koç: Fenerbahçe'nin bütün olması gerekiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen başkan Koç, "Özellikle Türk futbolu için hayırlı olsun, inşallah Fenerbahçe şampiyon olsun." ifadesini kullandı.

Ali Koç, dün Anadolu Ajansının Spor Masası programına konuk olduğunu hatırlatarak, "Dün Anadolu Ajansına çıktım. Orada dilimiz döndüğünce yeni sezon planlamasını, hoca değişikliğinin neden gerektiğini anlatmaya çalıştım." diyerek transfer döneminde yapılan planlamalarla ilgili bilgiler verdi.

REKLAM

Yeni sezon öncesinde transfer listesindeki futbolcuları kadrolarına kattıkları için memnun olduklarının altını çizen Koç, "Bu dönemde Devin ve ekibinin tespit ettiği, gelecek açısından ciddi ekonomik potansiyeli olan birkaç oyuncuyu alamadık, Premier Lig'de bazı kulüplere gittiler. Kış transferinde yapacağımız bir 8 numara transferimiz var. Transferde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Koç, transfere limit açmak için Yusuf Akçiçek'in satışına istemeyerek de olsa onay verdiklerinin altını çizdi.

"FENERBAHÇE'NİN BÜTÜN OLMASI GEREKİYOR"

Kulübün mali yapısının istedikleri noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Koç, buna karşın camiayı içeriden karıştırmaya çalışanlar olduğunu kaydetti.

Mevcut federasyonun birçok konuda temizlik yapmaya çalıştığını dile getiren Koç, "İnşallah muvaffak olurlar. Ama burada Fenerbahçe'nin bütün olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bütün olduğu zamanı 3 Temmuz'da gördük. Camia bir ve bütün olduğu zaman bu mücadele daha iyi noktaya gidecek. Aksi halde bir başkan ve yönetim, bu durumu kendi kendine çözemez." diye konuştu.

Seçim yarışında diğer iki başkan adayı Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'e kulübün bütün tesislerinin ve kulüp televizyonunun açık olduğunu söyleyen Koç, "Biz bunu 2018'de görmedik. Adil rekabetin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben nasıl FB TV'yi kullanabiliyorsam onlar da kullanabiliyor. Faruk Ilgaz'ı nasıl kullanabiliyorsam, onlar da kullanabilir. Adil rekabet bizim için önemli. Bu sene ben dahil hiçbir adaydan beraber çıkalım teklifi gelmedi. Gelirse, ben hazırım. Bence hiç de zararı olmaz. Kongre üyelerimizin daha sağlıklı karar vermesi için sağlıklı olur. Teklif gelirse ben kabul ederim." dedi.