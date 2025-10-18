Ali Koç: Biz köstek değil sadece destek olacağız!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşiyor.

Ali Koç, “Kulübümüzün enerjisini borç yapılanmalarına değil şampiyonluklara harcayalım. Hepimizin futbolda beklediği şampiyonluğu Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır ve duruşu içerisinde olmayacağımızı söylemek istedim. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerekiyor. Bizim köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Günün sonunda kazanan yönetimler değil Fenerbahçe’dir. Fenerbahçe’miz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür. Bizim yönetimimiz boyunca yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve yönetimine vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum” dedi.

Eski Başkan Ali Koç, toplantıda açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran ve yönetimine destek olacaklarını belirten Ali Koç, “20-21 Eylül’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yaptık. Sonrasında başkanlık değişimi yaşadık. Sizler gibi bir taraftar olarak karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer camialara örnek olacak bir seçim yaptık. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe’mize yakışır şekilde devir teslim yaptığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde de Sayın Sadettin Saran ve yönetiminin de Fenerbahçe’ye yakışır şekilde devir teslim aldıklarını belirtiyorum. Başkan o süreçten beri ne zaman görüşmemiz, bilgi paylaşmamız gerektiyse her zaman açık ve şeffaf bir şekilde yaptık. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yolumuz açık, şansınız bol olsun. Bizim şu anki görevimiz artık yeni başkan ve yönetim kuruluna destek olmak. Bize düşen yeni seçilen başkanımıza destek olmak ve geçmişin gölgesini değil geleceğin ışığını büyütmektir. Camia olarak hep beraber yeni yönetimimizin etrafında kenetlenmeliyiz” sözlerini sarf etti.

"ASLINDA BURADAKİ HESAP BİZİM KAZANMAMIZ ÜZERİNEYDİ"

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13’üncü maddelerin 25 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da tekrar oylanacak olması hakkında konuşan Koç, “Bu maddelerin ne kadar önemli olduğunu, aslında rutin maddeler olduğunu ve geçmediği takdirde kulübümüzü ne kadar kitleyebileceğini söylüyorum. Bugün Ülker Arena’da biri konser vermek istese kiralayamıyoruz. O gün ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım yıllardır olduğu gibi onaylanması gerektiğini ısrarla söyledik. Bu maddelerin kulübümüzün faaliyetlerini kitleyeceğini söyledik. Bugünün atmosferi diyelim… Bunlar geçmedi. Aslında buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Kazandığımız takdirde de bizim yönetimimizi kitlemek üzerine yapılan bir lobi çalışması, sosyal medya algısı üzerine oldu. Kulüp siyasetinin Fenerbahçe’mize ne kadar zarar verebileceğini gördük. Hem mali bağımsızlığımızın için yapılan çalışmalar riske edildi, nakit akışı için gerekli kaynak yaratma hamleleri riske edildi. Süreç gereksiz yere uzamış oldu” ifadelerini kullandı.