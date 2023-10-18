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        Haberler Televizyon 'Ali ile Aramızda' programında çok özel açıklamalar

        'Ali ile Aramızda' programında çok özel açıklamalar

        Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Ali ile Aramızda' programına; Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Güven Kıraç oldu. Aile ve ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:19
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        'Ali ile Aramızda' programında çok özel açıklamalar
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        Bloomberg HT’de ekrana gelen program ‘Ali ile Aramızda’ dün akşam çok samimi açıklamaların yapıldığı keyifli bir bölümle izleyicilerle buluştu. Programın bu haftaki konukları; başarılı oyuncular Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Güven Kıraç oldu. Aile ve ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi

        Usta oyuncu Levent Ülgen, SHOW TV’nin iddialı dizisi 'Aile' hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 'Aile'de hayat verdiği 'İbrahim Soykan' ile ilgili şunları söyledi: Muhtemelen ağabeyiyle olan yıllar içindeki ezikliği, aşkının karşılık bulmayışı onu biraz kötü yapmış. Bu kötülüğü nereye kadar sürdürecek bilmiyorum. Ben de işte ancak senaryo geldiğinde öğrenebiliyorum ama evet, yeğenime bir kötülük yapacağım.

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        Levent Ülgen ayrıca evliliği ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Oynadığı oyunun evliliği üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı: Bunu çok yerde söyledim. Ben hep evlenmekten korkuyordum. Sonra anladım ki ben evlenmekten korkmuyorum. Evliliği sürdürememekten korkuyorum ama bu oyunu oynarken fark ettim ki 'Ahmet’in yaptıklarını yapmazsam, onun gibi bir hödük olmazsam, eşimin istediklerine, duyarlılıklarına cevap verebilirsem evlilik sürer. Ben o yüzden 'Ahmet' olmaktan vazgeçtim ve maşallah evliliğim sürüyor.

        Ali Sunal, kayınvalidesinin “Canan’a beni sor” dediğini yayında paylaşınca Canan Ergüder kahkaha dolu anlar yaşadı. Ali Sunal’ın kayınvalidesi ile komşu olan Canan Ergüder, yaşadıkları komik diyalogları anlattı. Canan Ergüder, yurt dışından Türkiye’ye geliş süreciyle ilgili ise şunları paylaştı: Ben bu konuda hiçbir zaman için ne pişmanlık hissettim ne de sorguluyorum. Oyunculuk nereden para kazanıyorsan oradan kazanmaya devam ettiğin bir meslek yani oyunculuktan bir kere para kazanabilme, kendini tatmin etme seviyesine gelebilmişsen çok şanslısın zaten.

        Çocukluk anılarından ve tiyatroya olan tutkusundan bahseden başarılı oyuncu Güven Kıraç, “Benim çocukluğum lunapark gazinosunda geçti. Benim dayım, Osman Kavran’ın yanında çalışıyordu. Lunapark gazinolarının sahibi. O gazino döneminde bütün sanatçılar benim başımı okşayıp sahneye çıkarlardı. İşte Zeki Mürenler, Ajda Pekkanlar herkes yani. Orada ara sıra tiyatrolar da gelirdi. Oralardan zehirlendim…” dedi.

        'Ali ile Aramızda', birbirinden özel konuklarıyla her salı saat 23.15’te Bloomberg HT’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali ile Aramızda
        #Bloomberg HT

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
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