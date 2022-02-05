Ali Çınar, Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi oldu

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Habertürk’ün dış haberleri gücüne güç katıyor… Dış politika konusunda uzman isim Ali Çınar, Ciner Medya Grubu’nun ABD Temsilsici oldu.

Bir süredir Haberturk.com’da ve Habertürk TV’de analizlerini izlediğimiz Ali Çınar, bundan böyle ABD’nin nabzını daha yakından tutacak. Gelişmeleri yerinde izleyecek ve kaynakları ile anında bilgiye ulaşacak Ali Çınar, Washington’u ayağımıza getirecek.

Çınar, geçmişi uzun yıllara dayanan ABD ile ilişkilerimizdeki kritik gelişmeleri de perde arkasıyla duyuracak.

Çınar’ın haber ve analizlerini Pazartesi gününden itibaren Haberturk.com’da, Habertürk TV’de ve Bloomberg HT’de takip edebilirsiniz.

ALİ ÇINAR KİMDİR?

Ali Çınar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. New Haven Üniversitesi’nde MBA masterını tamamladı. MBA masterı süresi boyunca aynı zamanda İletişim Bölümü ve Mesleki Etik Merkezi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Üniversitede iki sene Uluslararası Öğrenciler Birliği Başkanı olarak çalışarak “Uluslararası Olağanüstü En Başarılı Öğrenci” ödülüne layık görüldü.

Çınar, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Harvard İşletme Okulu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve New York Üniversitesi’nde işletme ile ilgili çeşitli sertifika programlarını başarıyla tamamladı. 2004 ve 2005 yıllarında Amerika Sahil Koruma Harp Okulu’nda dünya ekonomisi üzerine Misafir Onur Konuşmacısı olarak yer aldı.

2003 yılında Amerika’nın ilk Türk dergisi Türk of America'da yazarlık yapmaya başlayan Çınar, PBS, Fox Business, CNBC, Bloomberg, France 24, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına çıktı, yazıları Washington Post, The Hill gibi gazetelerde yayınlandı.

Ali Çınar, ABD. Kongresi Dışişleri Komitesi tarafınca 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye konulu açık oturumlarda konuşmacı olarak katıldı.

ABD'de 40'ın üzerinde ödül alan Çınar, 2019 yılında 7 ABD Başkanı'na verilmiş olan Ellis Island Şeref Madalyası'nın da sahibi oldu. 2022 Ocak ayında, Çagdas Yaşam Vakfı tarafından ABD'de en başarılı Türk gazeteci seçildi.

Birleşmiş Milletler, ABD. Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray’dan basın akreditasyonu bulunan Çınar, Beyaz Saray Gazeteciler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler Muhabirleri Derneği, Amerikan Basın Yayın Derneği , ABD. Yabancı Muhabirler Birliği ve Uluslararası Basın Enstitüsü üyesi.

Çınar, Virginia merkezli Liberty Üniversitesi'nde İletişim doktorasına devam ediyor.

Ali Çınar, Ciner Medya Grubu'nun (Habertürk TV, Bloomberg HT, Show TV) ABD Temsilciği görevini yürütecek.