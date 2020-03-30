Ali Can Türkoğlu, Bloomberg HT Genel Müdürlüğü’ne atandı

Show TV ve Bloomberg HT Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, Bloomberg HT Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Ali Can Türkoğlu, enerji sektöründe çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2009 yılında Ciner Medya Grubu’na katıldı. Türkoğlu, 2011 yılında Habertürk Tv Ankara Temsilciliği, 2013 yılında ise Show Tv ve Bloomberg HT Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Bu görevlerinin yanısıra Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevini de yürüten Ali Can Türkoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

DİĞER ATAMALAR

Türkoğlu’nun Bloomberg HT Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi ile boşalan Show TV Haber Ankara Temsilciliği görevine ise Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem atandı.

Sibel Erdem’in Show Tv Haber Ankara Temsilciliği görevine getirilmesiyle boşalan Habertürk TV Ankara Haber Müdürlüğü görevine, deneyimli Muhabir Çimen Çetin atandı.