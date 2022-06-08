Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Ali Baba ve 7 Cüceler izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ali Baba ve 7 Cüceler filmi STAR TV'de izleyiciyle tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Filmde birden çok farklı karakterde izleyeceğimiz usta komedyen Cem Yılmaz aynı zamanda filmin yapımcılığı, senaristliğini ve yönetmenliğini de üstlenmiştir. Peki Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi? , Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne ve oyuncuları kim? , Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında ilgi çekici detaylar...

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU

Bahçe cüceleri yapıp satan Şenay Cüccaciye'nin sahibi olan Ali Şenay ve İlber işlerini büyütüp dünyaya açılmak için Sofya'da bir fuara katılırlar. Ancak fuarda işler istedikleri gibi gitmez ve başlarını büyük belalara sokarlar. Mançov adlı kötü kalpli bir adamın planlarından haberdar olan Şenay ve İlber, onun hain planlarını durdurabilmek için yeni tanıştıkları Memedov ve Veronika ile büyük bir mücadeleye girişirler.

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Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris MancovIrina Ivkina - VeronikaÇetin Altay - İlberZafer Algöz - Kenan MemedovCan Yılmaz - İsmail BeyBahtiyar EnginFevzi Gökçe - SadıkYosi Mizrahi - TayançYavor Baharov - HeadhunterALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?Filmin çekimlerinin bir kısmı Türkiye'de çekilirken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.