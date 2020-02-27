Aleyna Tilki, söz ve müziği kendisine ait olan 'Yalan' şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. Çekimlerde Tilki’ye Amerikalı görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti.

Düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı 'Yalan', bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.