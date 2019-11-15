"ÖZEL BİR GÜZELLİĞİM VAR"



"Kendime kıyamıyorum" diyen Tilki, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.