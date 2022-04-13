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Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum

Aleyna Tilki'yi yeni şarkısı 'Al ya da Bırak’ın (Take It or Leave It) heyecanı sardı. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, "Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık" derken, sosyal medyada yayınladığı dans görüntüleriyle ilgili de konuştu

13.04.2022 - 09:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı 'Take It or Leave It' (Al ya da Bırak) için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "ZOR BİR KLİPTİ"

    Yorgun olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u... Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı." açıklamasını yaptı.

  • Daha önce "Kendi odamda, kendi garajımda, motosikletli arkadaşlarımla çekiyorum. Çok eğlenceli olacak." yorumunda bulunduğu yeni klibinin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu dile getiren Tilki, "Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz." demekle yetindi.

  • "KOREOGRAFİ GİBİ Mİ DURUYOR?"

    Aleyna Tilki'nin önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı dans görüntüleri çok konuşulmuştu. Şarkıcı, basın mensuplarının "Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?" sorusuna, "Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum." yanıtını verdi.

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