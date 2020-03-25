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Instagram'ı aktif kullanan şarkıcı Aleyna Tilki, kız kardeşi ve onun arkadaşı ile çektiği bir videoyu paylaştı.

Evde can sıkıntısından TikTok hesabı açan Tilki, sergilediği dans performası ile dikkat çekti. Genç popçunun payaşımı kısa sürede yaklaşık 700 bin kişi tarafından izlendi.

Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı tedbirli davranan şarkcı, evde zamanını nasıl değerlendirdiğini sevenleriyle de paylaşıyor.

"BEN BÖYLE ŞİFA BULUYORUM"

Tilki, geçtiğimiz gün karnına ve göğsüne karnelyan, aragonit ve ametist taşlarını koyarak, "Her birinin ayrı faydası var. Böyle şifa buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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