Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aleyna Solaker, sevgilisi Berk Boyacıgil ile dün akşam Bebek'te görüntülendi. Boyacıgil ile bir mekanda yemek yiyen Solaker, çıkışta kameraları görünce bir anlık panik yaşadı.

23 yaşındaki Solaker'in koronavirüs salgını nedeniyle maske takmayı ihmal etmediği görüldü. İkili, daha sonra araçlarına binerek, oradan uzaklaştı.