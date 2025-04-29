Alexis Sanchez'den HT Spor'a özel Galatasaray itirafı!

Bir dönem Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giyen şimdi ise Udinese formasını terleten Alexis Sanchez, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

🔹 "Galatasaray'a transfer oluyordum." 🔹 "Her zaman kazanmaya odaklı kulüplerde oynadım." 🔹 "Gökhan İnler her maçta çok güçlü bir futbolcuydu." 🎙️ Alexis Sánchez, HT Spor'un sorularını yanıtladı. 📎 @necatialbayrak5 pic.twitter.com/mnD6hIxpnK

Şilili golcü Alexis Sanchez, HT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

GALATASARAY İTİRAFI

"NEREDEYSE GALATASARAY'A GİDİYORDUM"

Alexis Sanchez, "Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var. Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum. Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi." dedi. (Alexis Sanchez, Inter'de iki dönem forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, 2019'da kiralık olarak gittiği İtalyan ekibine 2023 yılında bonservisiyle imza attı.)

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Sanchez, sözlerine, "Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı." diye devam etti.