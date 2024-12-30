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        Haberler Magazin Alexis Fawx: Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim - Magazin haberleri

        Alexis Fawx: Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim

        ABD'li yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Kapadokya'da dans ettiği anları paylaştı; "Gittiğim her yere âşık oluyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:47
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          Son dönemde birçok ünlü yabancı Türkiye'yi ziyaret etti ziyaret etti. Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından, Natalie Portman da İstanbul'a gelmişti.

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          Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li ünlü yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Türkiye'ye geldi.

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          İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Alexis Fawx, son olarak Kapadokya'da Peri Bacaları'nın eşsiz manzarasında dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

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          Alexis Fawx, paylaşımına şunları yazdı; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim"

          Fotoğraflar: Instagram

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