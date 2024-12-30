Alexis Fawx: Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim
ABD'li yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Kapadokya'da dans ettiği anları paylaştı; "Gittiğim her yere âşık oluyorum"
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Son dönemde birçok ünlü yabancı Türkiye'yi ziyaret etti ziyaret etti. Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından, Natalie Portman da İstanbul'a gelmişti.
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Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li ünlü yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Türkiye'ye geldi.
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İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Alexis Fawx, son olarak Kapadokya'da Peri Bacaları'nın eşsiz manzarasında dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Alexis Fawx, paylaşımına şunları yazdı; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim"
Fotoğraflar: Instagram