Alexis Beka Beka intihara teşebbüs ediyor!

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İtfaiye ve polis operasyonu devam ediyor. Oyuncu otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit ediyor.

Acil servis ve jandarma olay yerinde bulunurken, oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

Beka Beka bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.