Alexander Djiku: Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ İÇERİDE VE DIŞARIDA TÜM MAÇLARI KAZANMAK"

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano'nu yenerek resmi maçlara iyi başlamak istediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımda da büyük oyuncular olur. Bu rekabeti arttırır, rekabet de takıma fayda getirir. Tüm oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. Lugano iyi bir takım, geçen sezona bakacak olursak ligi ikinci sırada tamamladılar, fazla gol atan bir takım. Biz de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz, ilk resmi maçla iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak" açıklamalarında bulundu.