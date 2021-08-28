Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira’nın ceza yayı yakınlarından attığı şık golle 1-0 önde kapadı. Teixeira, ilk kez 11’de görev aldığı ve ilk defa Vodafone Park’ta, Beşiktaş taraftarının önünde boy gösterdiği bu zorlu müsabakada ağları sarsarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

Ortaya koyduğu etkili oyunla da taraftarlardan sık sık alkış alan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında 67. dakikada Atiba’nın yerine oyuna dahil olmuştu.

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