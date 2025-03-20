Alex De Souza'nın yeni görevi belli oldu!

En son Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Alex De Souza, artık futbol direktörü olarak çalışacak.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Alex, teknik direktörlük kariyerini sonlandırarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.

ARTIK SAHA KENARINDA DEĞİL

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yeni bir yol çizen Alex de Souza, Coritiba'nın futbol yapılanmasında liderlik yapacak bir figür olarak göreve başladı. Alex, artık saha kenarında değil, kulübün mutfağında stratejik kararlar veren isimlerden biri olacak. Kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası Alex'in yeni pozisyonu resmen açıklandı.

REKLAM

47 yaşındaki futbol adamı, Coritiba'nın futbol bilgisi ve liderlik eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Oyunculara daha yakın bir mentor olmak isteyen Alex, teknik direktörlük yerine kulüp yönetimi tarafında aktif bir rol üstlenme kararı aldı.