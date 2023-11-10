ALES sınav yerleri açıklandı! İşte ÖSYM 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Akademik kariyer hedefi olan adayların katılım sağlayacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/3 sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ALES sınav giriş yerleri belgesini görüntüleyebilecekler. İşte 2023 ALES sınav yerleri sorgulama ekranı...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ALES sınavına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar 2023-ALES/3 Sınava Giriş Belgelerine 9 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler. İşte 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 yılının 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım'da uygulanacak.
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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklama'da ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin resmi açıklaması şöyle; "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. DİKKAT! 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
ALES/3 sınav giriş yerleri belgeleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek.
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2024 ALES TARİHLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu.
2024 ALES-1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
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2024 ALES-2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
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2024 ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.