Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! ÖSYM 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        ALES sınav yerleri açıklandı! İşte ÖSYM 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Akademik kariyer hedefi olan adayların katılım sağlayacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/3 sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ALES sınav giriş yerleri belgesini görüntüleyebilecekler. İşte 2023 ALES sınav yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ALES sınavına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar 2023-ALES/3 Sınava Giriş Belgelerine 9 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler. İşte 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        • 2

          ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2023 yılının 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım'da uygulanacak.

        • 3

          ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

          ÖSYM tarafından yapılan açıklama'da ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

          ÖSYM'nin resmi açıklaması şöyle; "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. DİKKAT! 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

          ALES/3 sınav giriş yerleri belgeleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek.

          2023 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 5

          2024 ALES TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu.

          2024 ALES-1 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 6

          2024 ALES-2 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

        • 7

          2024 ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İflas!
        İflas!
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        "Dağınık Beşiktaş!"
        "Dağınık Beşiktaş!"
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        "Tükenmişlik sendromu"
        "Tükenmişlik sendromu"
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Habertürk Anasayfa