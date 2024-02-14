ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuruları başladı mı? 2024 ALES sınav ve başvuru tarihi!

Yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefiyle yola çıkan öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın geri sayımına başladılar. Bu sınavı geçerek akademik dünyaya adım atmaya niyetli olan öğrenciler, sınav başvuru süreci ile ilgili bilgileri ve sınavın tarihi hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. ÖSYM takvimine göre belirlenen tarihler doğrultusunda, ALES sınavı ve başvuru süreci için önemli dönemler belirlendi. İşte detaylar...