ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuruları başladı mı? 2024 ALES sınav ve başvuru tarihi!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlanan öğrenciler geri sayıma başladı. Sınavın ardından akademik hayata başlamayı düşünen öğrenciler sınav başvuru tarihleri ve sınavın hangi gün yapılacağına dair araştırma yapıyor. İşte, ÖSYM takvimine göre ALES sınav ve başvuru tarihi...
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Yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefiyle yola çıkan öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın geri sayımına başladılar. Bu sınavı geçerek akademik dünyaya adım atmaya niyetli olan öğrenciler, sınav başvuru süreci ile ilgili bilgileri ve sınavın tarihi hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. ÖSYM takvimine göre belirlenen tarihler doğrultusunda, ALES sınavı ve başvuru süreci için önemli dönemler belirlendi. İşte detaylar...
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ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, 2024 yılı için sınav takvimini açıklamıştı. Takvime göre ALES başvuruları 1 Mart'ta alınmaya başlayacak. 10 gün sürecek olan başvuru dönemi 11 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru süresi ise 19 Mart olarak belirlendi.
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2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan'da yapılacak. ALES 1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. 2024'ün ikinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran arasında alınacak. 28 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.
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ALES-1'e GİREMEYEN ALES-2'ye GİREBİLİR Mİ?
2024'ün son ALES sınavı olan ALES-3 başvuruları 1-9 Ekim arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım'da yapılacak. Yıl boyunca sınava girememiş adaylar yılın son sınavında haklarını kullanabilecek. Birbiri ile bağlantılı olmayan ALES sınavlarının her birine öğrencilerin katılma şansı bulunuyor.
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ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.