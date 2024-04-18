2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2024 ÖSYM sınav takvimini merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.