ALES ne zaman, saat kaçta? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihi ve sonuç açıklanma tarihi
ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri duyuruldu. ALES sınav giriş belgesi T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınıyor. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ''ALES 1 sınavı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşan ALES ne zaman? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile ALES sınav tarihi ve sonuç açıklanma tarihi
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ALES 1 sınav tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre ALES ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt buldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sınavına sayılı gün kaldı. Hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar ALES tarihini sorguluyor. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
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ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
ALES 1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. 2024'ün ikinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran arasında alınacak. 28 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.
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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2024 ÖSYM sınav takvimini merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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