ALES geç başvuru ekranı ÖSYM AİS erişime açıldı: 2024 ALES /3 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES/3) 17 Kasım'da yapılacak. Takvimde ALES geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, ALES/3 geç başvuruları 16 Ekim Çarşamba günü alınmaya başladı. Peki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024 ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 ALES sınavı geç başvuru ekranı…
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ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/3 için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES/3) geç başvuruları bugün alınmaya başladı. Peki, 2024 ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 ALES sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2024 ALES/3 geç başvuruları, 16 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.
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2024 ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 ALES geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
ALES geç başvuru ücreti 735 TL'dir.
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2024-ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Sınava giren adaylar, sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihinde öğrenebilecekler.
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