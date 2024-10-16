ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/3 için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES/3) geç başvuruları bugün alınmaya başladı. Peki, 2024 ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 ALES sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…