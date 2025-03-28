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        Haberler Bilgi Yaşam ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı! 2025 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Nisan'da uygulanacak olan sınav öncesi adaylar sınava girecekleri bina ve salon hakkında bilgi alabilecek. 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak bilgisi geldi. Peki ALES 1 sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:33
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          ALES sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından gelen duyurunun ardından 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. İşte, ALES sınav giriş belgesi alma ekranı

        • 2

          ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

          13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,28 Mart 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          DİKKAT!

          13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

        • 3
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