alerjiye ne iyi gelir

Alerji çok değişik nedenlerle oluşabilen bir hastalıktır. Alerjinin bir hekim tarafından uygun tedavi yöntemleriyle yapılması gerekir. Bunun dışında bitkilerin alerji oluşumunu engelleme de ve kontrol altında tutmada oldukça faydası vardır.

Alerjiye İyi Gelen Bitkilerden Bazıları Şunlardır;

Yulaf Ezmesi; İçerdiği çinko, bakır, demir ve E vitamini açısından zengin olan Yulaf, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle alerjik durumlara karşı daha fazla direnç göstermemize yardımcıdır.

Soya Fasulyesi; Bu besin, kalsiyum, fosfor ve demir açısından zengindir. Aynı zamanda alerjide etkili olan mineral ve vitamin barındırdığı için, bağışıklığı güçlü tutarak alerjiye karşı direnç sağlar.

Maydanoz; Vitamini oranı yüksek olduğu için, alerjik organizmaların atılmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Isırgan Otu; Isırgan otu çay olarak tüketildiğinde, saman nezlesi gibi alerjik hastalığı daha hızlı geçirmeye yardımcı olur.

Soğan; içerdiği flavoidin maddesiyle, alerjik durumlarla savaşan en iyi besinlerden biridir. Alerjik kimyasalları etkisiz hale getirir.

Sinameki Otu; Alerjinin meydana getirdiği kaşınma gibi durumları ortadan kaldırmada etkilidir. Ancak fazla tüketilmesi sindirim sistemini bozabilir. Haftada 1 veya 2 kere içmek yeterli olacaktır.

Civan Perçemi: Alerjik hastalıkları engellemede ve durdurmada yararlı bir bitkidir. Tadının acı olmasına aldırmadan çay olarak tüketebilmelidir.

Kırlangıç Otu; alerjinin neden olduğu kaşıntıları iyileştirmekte oldukça faydalıdır. Kaynatılarak kaşıntı olan yerlere sürmek, kısa sürede iyileşmeyi sağlamaktadır.

Papatya; Çay olarak tüketildiğinde, vücut direncini artırarak, alerjik etkilerin azalmasını sağlar. Ayrıca doğal bir antibiyotiktir.