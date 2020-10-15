UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında Sırbistan ile sahaya çıkan milli takımımız 2-2'lik beraberlikle döndü. Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Aleksandar Mitrovic maç sonrası konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Aleksandar Mitrovic kaç yaşında? Aleksandar Mitrovic nerede oynuyor?

ALEKSANDAR MİTROVİC KİMDİR?

16 Eylül 1994'te zamanın Yugoslavya’sının Semendire şehrinde dünyaya gelen Aleksandar Mitrovic, 11 yaşındayken Sırbistan’ın köklü kulüplerinden olan Partizan’ın alt yapısına katıldı. Alt yapıda geçen altı sezonun ardından Partizan’ın yetiştirici kulübü olan Teleoptik’te kendine yer buldu. Burada çıktığı 26 karşılaşmadı attığı yedi gol ile kendisi adına merak uyandırdı. 2012-2013 sezonunun başında da Partizan ile profesyonel sözleşmeye imza atan Mitrovic, Siyah - Beyazlı forma ile 42 maçta 18 gol atıp beş de asist yapma başarısını gösterdi. Lazar Markovic’in de içinde olduğu Sırbistan Ligi’nin En İyi On Biri’ne seçilme başarısı da gösterdi. 2012-13 sezon sonunda Belçika Ligi takımlarından RSC Anderlecht’e 5 milyon Avro karşılığında transfer oldu. İlk maçına Zulte Waregem karşısında çıktı ve 2 asist yaptı.

ALEKSANDAR MİTROVİC NEREDE OYNUYOR?

Sırp futbolcu 2015 yılından beri Premier League'de mücadele eden İngiliz futbol kulübü Newcastle United'ta oynuyor.