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Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin filmleri neler? İşte sette cinayetle anılan Alec Baldwin hakkında

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filminin çekimleri esnasında yaşanan bir kaza sonucunda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Alec Baldwin'in hayatı ve filmleri araştırılıyor. Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin filmleri neler? İşte sette cinayetle anılan Alec Baldwin hakkında

22.10.2021 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin filmleri neler? İşte sette cinayetle anılan Alec Baldwin hakkında

Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü Alec Baldwin'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz

ALEC BALDWİN KİMDİR?

1958'de New York'ta dünyaya gelen Alec Baldwin, oyunculuğa 'The Doctors' adlı TV dizisiyle başladı. Baldwin'in ilk sinema filmi ise 'Buck' karakterini canlandırdığı 1987' yapımı 'Forever, Lulu' oldu.

Bugüne kadar 85 sinema filmiyle 38 TV dizisinde rol alarak Hollywood'un en çok çalışan oyuncularından olan Alec Baldwin, aynı zamanda 1986'da 'Loot' ile başladığı tiyatro kariyerinde 11 oyun için sahneye çıktı.

ALEC BALDWİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

1993'te ünlü oyuncu Kim Basinger ile evlenen Alec Baldwin, 2002'de boşandı. Baldwin, 2012'de Hilaria Thomas ile evlendi. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden bir, ikincisinden 6 olmak üzere 7 çocuğu bulunuyor.

Alec Baldwin'in kardeşleri Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin de kendisi gibi Hollywood'un tanınmış oyuncularından.

Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin, Oliver Stone'un yönettiği 1989 yapımı 'Doğum Günü 4 Temmuz'da rol aldı.

Stephen Baldwin'in model kızı Hailey Baldwin 2018'de ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendi.

Oyuncu Adam Baldwin'in Alec Baldwin ve ailesiyle ilgisi bulunmamaktadır.

1923'ten günümüze kadar olan süreçte görüntü yönetmeni Halyna Hutchins gibi birçok sinemacı, çeşitli nedenlerle setlerde hayatını kaybetti.

ALES BALDWİN FİLMLERİ, TİYATRO OYUNLARI VE DİZİLERİ

Sinema

Yıl Başlık Rol Notlar
1987 Forever, Lulu Buck
1988 She's Having a Baby Davis McDonald
Beterböcek Adam Maitland
Babanın Metresi Frank de Marco
Çalışan Kız Mick Dugan
Talk Radio Dan
1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
Alice Ed
1991 The Marrying Man Charley Pearl
1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
Glengarry Glen Ross Blake
1993 Malice Dr. Jed Hill
1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
The Shadow Lamont Cranston/Gölge
1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı
Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
1997 Road to Manhattan Al Capone
The Edge Robert Green
1998 Thick as Thieves Mackin
Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
Scout's Honor Todd Fitter Kısa film
2000 The Acting Class Kendisi
Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı
2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
Kediler ve Köpekler Butch (ses)
Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı
Brighter Days Kendisi Kısa film
2004 Along Came Polly Stan Indursky
Göklerin Hakimi Juan Trippe
SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)
The Last Shot Joe Devine
2005 Elizabethtown Phil DeVoss
Fun with Dick and Jane Jack McCallister
2006 Mini's First Time Martin Tennan
Köstebek George Ellerby
Running with Scissors Norman Burroughs
Kirli Sırlar Sam Murach
2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
Brooklyn Rules Caesar Manganaro
2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı
2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
It's Complicated Jacob Adler
2011 Hick Beau
2012 Rock of Ages Dennis Dupree
To Rome with Love John
Efsane Beşli Noel Baba (ses)
2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
Unutma Beni Dr. John Howland
2015 Aloha General Dixon
Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
2016 Back in the Day Gino Fratelli
Andron Adam
Paris Can Wait Michael
Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı
Rules Don't Apply Robert Maheu
2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo
Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo
2019 Before You Know It Peter
Drunk Parents Frank Teagarten
Crown Vic Yok Yapımcı
Motherless Brooklyn Moses Randolph
Arctic Dogs PB (ses)
2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı
Pixie Peder Hector McGrath
Chick Fight Jack Murphy
2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)

Televizyon

Yıl Başlık Rol Notlar
1980-82 The Doctors Billy Allison Aldrich Düzenli rol
1983 Cutter to Houston Dr. Hal Wexler 9 bölüm
1984 Sweet Revenge Binbaşı Alex Breen Televizyon filmi
1984-85 Knots Landing Joshua Rush 40 bölüm
1985 Hotel Dennis Medford 2.Sezon 15.Bölüm: "Distortions"
Love on the Run Sean Carpenter Televizyon filmi
1986 Dress Gray Rysam 'Ry' Slaight Televizyon filmi
1987 The Alamo: Thirteen Days to Glory Albay William B. Travis Televizyon filmi
1990-20 Saturday Night Live Kendisi (sunucu)/Çeşitli roller 17 bölüm
1993 The Larry Sanders Show Kendisi 2.Sezon 3.Bölüm: "The List"
1995 A Streetcar Named Desire Stanley Kowalski Televizyon filmi
1998
2005		 Simpsonlar Kendisi/Dr. Caleb Thorn (ses) 2 bölüm
1998-02 Thomas ve Arkadaşları Anlatıcı (ses) 73 bölüm
1999 Storytime with Thomas Anlatıcı (ses) 2 bölüm
2000 Nuremberg Justice Robert H. Jackson 2 bölüm, ayrıca yönetici yapımcı
2000-01 Clerks: The Animated Series Leonardo Leonardo (ses) 6 bölüm
2002 Friends Parker 2 bölüm
Path to War Robert McNamara Televizyon filmi
2002-07 American Bikers Slade Black (ses) Ana kadro
2003 Walking with Cavemen Anlatıcı (ses) 4 bölüm
Second Nature Paul Kane Televizyon filmi
2004 Johnny Bravo Kendisi (ses) 4.Sezon 1.Bölüm: "Johnny Bravo Goes to Hollywood"
The Fairly OddParents Yetişkin Timmy Turner (ses) 4.Sezon 8.Bölüm: "Channel Chasers"
Nip/Tuck Dr. Barret Moore 2.Sezon 16.Bölüm: "Joan Rivers"
Las Vegas Jack Keller 2 bölüm
2005
2018-19		 Will & Grace Malcolm Widmark 10 bölüm
2006 Great Performances: South Pacific Luther Billis Carnegie Hall'dan konser, PBS
2006-13
2020		 30 Rock Jack Donaghy 139 bölüm, ayrıca yapımcı
2008 Journey to the Edge of the Universe Anlatıcı (ses) Televizyon belgeseli
2012 Kutuplar Atlası Anlatıcı (ses) 6 bölüm
2014 Law & Order: Special Victims Unit Jimmie MacArthur 15.Sezon 18.Bölüm: "Criminal Stories"
2015-16 The Jim Gaffigan Show Kendisi 2 bölüm
2016-20 Saturday Night Live Donald Trump 40 bölüm
2017 Julie's Greenroom Kendisi 2 bölüm
Nightcap Kendisi 2.Sezon 2.Bölüm: "Match Game"
2018 American Experience Theodore Roosevelt (ses) 3.Sezon 3.Bölüm: "Into The Amazon"
The Looming Tower George Tenet 6 bölüm
Dr. Death Robert Henderson

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