Alara Bozbey kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ata Demirer'in Alara Bozbey ile Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde evleneceği ortaya çıkmasının ardından Alara Bozbey günün en çok aranılanlar arasında yerini aldı. İşte, Alara Bozbey hakkında detaylar...



ALARA BOZBEY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya’da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye’ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yabancı Damat dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme, Karadağlar, Adanalı, Prenses Perfinya, Hepsi 1, Evimin Erkeği ve Arka Sokaklar dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.