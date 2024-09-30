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        Haberler Gündem Güncel Alaplı'da Mithat Mandacı yeniden seçild | Son dakika haberleri

        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na yeniden Mithat Mandacı seçildi

        Zonguldak'ta, Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına üçüncü kez Mithat Mandacı getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:41
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        Alaplı'da Mithat Mandacı yeniden seçildi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Muhtarlar Derneği başkanlık seçimi için genel kurula gitti.

        Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan genel kurulda, köy ve mahallelerden 59 muhtar oy kullandı.

        Sayımın ardından mevcut dernek başkanı Mithat Mandacı 36, İsmail Sevim ise 23 oy aldı.

        Mandacı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

        Alaplı Muhtarlar Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Alaattin Acar, Behiç Ayhan İntepe, Ahmet Köymen ve İsmail Yavuz'dan oluştu.

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