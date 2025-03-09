Alanyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise bu kritik maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasına dair tüm detaylar…
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Alanyaspor, zirve yarışında ilerleyen sarı-kırmızılı ekibe karşı sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Maç öncesi takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve karşılaşmanın hakemi futbolseverlerin gündeminde. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına dair merak edilenler…
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ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor- Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.
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ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park'ta oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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ALANYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Ertuğrul Taşkıran,
Hadergjonaj,
Lima,
Aliti,
Balkovec,
Makouta,
Richard,
Efecan Karaca,
Cordova,
Yusuf Özdemir,
Andraz Sporar.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera,
Frankowski,
Davinson,
Abdülkerim Bardakcı,
Torreira,
Lemina,
Sara,
Barış Alper Yılmaz,
Yunus Akgün,
Osimhen, Morata.
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