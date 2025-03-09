Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Alanyaspor, zirve yarışında ilerleyen sarı-kırmızılı ekibe karşı sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Maç öncesi takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve karşılaşmanın hakemi futbolseverlerin gündeminde. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına dair merak edilenler…