Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 13 Aralık Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar.



Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.