Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy
Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 62 Juanfran), Borja (Dk. 46 Ahmet Gülay), Milunovic, Eduardo (Dk. 66 Oğuz Aydın), İsmail Zehir, Candeias, Emre Akbaba (Dk. 62 Efecan Karaca), Famara (Dk. 82 Tetah)
Osmaniyespor: Mehmet Akif Önal, Ahmet Taner Çukadar, Ahmet Ayhan, Onur Kızıltaş, Muzaffer Gebeci (Dk. 59 Ali Sinan Gayla), Gökhan Lale (Dk. 87 Talha Hançer), Hüseyin Sürmeneli (Dk. 67 Mert Korkmaz), Yağız Rüştü Aktaş, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Muhammet Mustafa Gundak), Mehmet Sefa Etöz (Dk. 59 Burak Kara), Bora Taşdemir
Goller: Dk. 20 Famara, Dk. 54 Emre Akbaba, Dk. 58 Eduardo, Dk. 68 Oğuz Aydın, Dk. 81 Efecan Karaca, Dk. 87 Tetah (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Lale, Dk. 60 Yağız Rüştü Aktaş (Osmaniyespor), Dk. 23 İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor)
20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Soldan Borja'nın ceza alanına sert kestiği topa gelişine vuran Famara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
54. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Famara, orta alandan sağ kanatta Candeias'a pası çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Candeias'ın, ön direğe çıkardığı topu Emre Akbaba filelere gönderdi: 2-0.
58. dakikada fark 3'e çıktı. Candeias'ın ceza sahası sol köşesine çıkardığı topa kaşan Eduardo, takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.
68. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan içeriye giren Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Oğuz Aydın'ın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.
81. dakikada Candeias'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.
87. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Efecan Karaca'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tetah, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.
Karşılaşmayı 6-0 üstün tamamlayan Akdeniz ekibi, 5. tura çıktı.
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