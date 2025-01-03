Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54'te Sergio Cordova kaydeti. Konuk takımın tek golü ise 90+7'de Blaz Kramer'den geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor 21 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Alanyaspor deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
KONYA'DA 2 OYUNCU F.BAHÇE MAÇINDA YOK!
Bu karşılaşmada sarı kart gören Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.